Japonya'da şırınga sorunu: Pfizer/BioNTech aşısının milyonlarca dozu çöpe atılacak

10 Şubat 2021 Çarşamba, 13:30

Koronavirüsüne karşı 144 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı almak için anlaşma yapan Japonya'da 'şırınga krizi' çıktı. Ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun aşıların tutulduğu küçük şişelerin en dibinde kalan dozu çekemediği, bu yüzdende her bir şişedeki milyonlarca 6'ıncı dozun çöpe atılacağı ifade edildi.

Öte yandan,Sağlık Bakanı Tamura, ülkede kullanılan standart şırıngaların şişeciklerdeki son dozu alamadığını ve bunu yapabilen şırıngalara da yeterli sayıda sahip olmadıklarını söyledi.

"5 DOZU ÇEKEBİLİYOR"

Japon devlet ajansı Kyodo'ya konuşan Sağlık Bakanı Tamura'nın, "Japonya'daki şırıngalar sadece beş dozu çekebiliyor. Altı doz alabilen şırıngalarımızın hepsini kullanacağız ama bu tabii ki, yapılan aşı sayısı arttıkça yeterli olmayacak" dedi.

Tamura, Pfizer aşı şişesindeki 6’ıncı ve son dozu çekemeyen şırıngalarındaki teknik problemden dolayı aşı kapasitesinin 60 milyon kişiye düştüğü belirtildi.