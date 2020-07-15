Japonya’daki ABD üslerinde Covid-19 salgını büyüyor

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:40

Japonya’daki ABD askerlerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa Adası’nda askeri personelle ilişkili Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan artış sürüyor. Okinawa yerel hükumetinden bugün yapılan açıklamada, Camp Hansen Askeri Üssü’nde 36 yeni Covid-19 vakasının daha doğrulandığı bildirildi. Böylece Camp Hansen Üssü’ndeki vak’a sayısının 58’e yükseldiğini belirten yetkililer, şimdiye dek ABD askeri ile ilişkili kayda geçen enfeksiyonların 71’inin Futenma Hava Üssü’nde, 5’inin de Kadena Hava Üssü’nde doğrulandığını açıkladı. Ayrıca bugüne dek Camp McTureous ve Camp Kinser üslerinde de birer Covid-19 enfeksiyonu tespit edildi.

Japon basınına göre, ülkedeki ABD üslerinde doğrulanan vaka sayısı böylece 136’ya yükselmiş oldu.

OKİNAWA VALİSİ ÇAĞRI YAPTI

Okinawa Valisi Denny Tamaki ise Japonya Savunma Bakanı Taro Kono’dan bölgede konuşlu ABD güçlerine enfeksiyonlar konusunda şeffaflık çağrısı yapmasını istedi. Bugün Tokyo’da Kono ile görüşen Tamaki, bölge halkının ABD askeri kaynaklı vakalarda görülen artıştan endişe duyduğunu belirtti. ABD’nin bölgeye gönderdiği her personelin Covid-19 testinden geçmesi yönündeki isteğini Savunma Bakanı Kono’ya aktaran Tamaki, enfekte olduğu anlaşılan askeri personelin daha önce ziyaret ettiği noktalar hakkında da kendilerine bilgi verilmesi talebinde bulundu.

148 VAKA BİLDİRİLDİ

Ülke genelinde şimdiye dek 23 bin 463 Covid-19 enfeksiyonunun doğrulandığı Japonya’da, Okinawa Adası’nda enfekte olanların sayısı 148 olarak biliniyor. ABD üsleri ile ilişkili 136 vak’a ise adadaki toplam vaka sayısına dahil edilmiyor.

