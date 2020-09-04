Japonya'nın batısındaki Fukui'de 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Honşu adasının batısındaki Fukui eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin batısında Japon Denizi kıyısındaki Fukui'de 5 şiddetinde deprem kaydedildi.
Ajans, yerel saatle 09.10'da, 10 kilometre derinlikteki depreme yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.
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