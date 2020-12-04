Joe Biden, Dr. Fauci'den Covid-19 ekibine dahil olmasını istedi
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Trump’ın döneminde görev yapan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den ekibine katılmasını istedi.
Joe Biden, Donald Trump yönetiminin Covid-19’la mücadele ekibinde yer alan Dr. Anthony Fauci'den, “Aynı görevinde kalmasını, baş danışmanım olmasını ve Covid ekibime katılmasını istedim" sözleriyle oluşturduğu ekibine dahil olmasını istediğini belirtti.
Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. "Kahraman" olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci, Trump destekçileri arasında ise tepki topladı.
100 GÜN MASKE TAKMALARINI İSTEYECEK
Öte yandan Biden, göreve başladığı ilk gün salgınla mücadele kapsamında Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğini ifade etti.
Biden, "Sadece 100 gün maske, sonsuza kadar değil sadece 100 gün ve böylece vakalarda büyük ölçüde azalma olacağını düşünüyorum" dedi.
Dr. Fauci güvenli dediği takdirde aşı olacağını belirten Biden, güvenli olduğunu göstermek için ise kamuoyunun önünde aşı yaptıracağını söyledi.
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