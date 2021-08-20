Johnny Depp'in 'itibar davası' kabul edildi
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hukuk mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor. ABD mahkemesi Depp'in açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını kabul etti.
Eski eşi Amber Heard’e (35) şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ABD’li oyuncu Johnny Depp (58), hukuk mücadelesini sürdürüyor.
NTV'de yer alan habere göre ABD mahkemesi, Johnny Depp'in Amber Heard’e açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını abul etti. Heard, davanın açılmaması için verdiği mücadeleyi kaybetti.
Depp, 2018’de Washington Post gazetesinde Heard’ün yazdığı makalede kendisini tüm dünyaya dayakçı koca olarak gösterdiğini, sahte bir kurbanı oynadığını öne sürüyor.
Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün iddiaya göre yalan söylediği 3 ay önce ortaya çıktı.
Makaleyi kendisinin yazdığını süren Heard’ün adına makaleyi Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’nın (ACLU) yazdığı belgelendi.
Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışın yapılmadığını da ortaya çıkardı Heard, elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağlamıştı.
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