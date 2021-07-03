Jose Mourinho: “Inter’ dönemine göre çok daha iyi bir antrenörüm”

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:29

Bir buçuk yıllık Tottenham görevinin ardından İtalya’ya dönen Jose Mourinho, Roma’daki ilk röportajını kulüp kanalına verdi.

Portekizli teknik adam Inter’de görev aldığı dönemle bugünü kıyaslarken “İyi ve kötü birçok anıyla artık daha fazla deneyim sahibiyim. Her şeye çok daha hazırlıklıyım ve ne yapacağımı biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Mourinho kulüp kanalına verdiği röportajda şunları söyledi:

“BU DURUMDAN ÇOK UZAKTAYIM”

“Umarım başarı benimle gelir çünkü sözleşmem üç yıllık. Roma ile ilk kez çalışacağım belki ikinci kez de bunu yaparım. Motivasyonunuzu kaybedene kadar sürekli daha iyi olmanız gereken bir iş. Bir futbol antrenörü yeterli olmadığını ve gelişim gösteremediğini anladığı an bırakmaya karar verir. Bu benim için geçerli değil. Ben bu durumdan çok uzaktayım.”

“ÇOK DAHA İYİYİM”

“Her gün öğreniyorum. Bu yüzden çok daha iyi olduğumu düşünüyorum. İlk kez geldiğiniz bir ülkede öğrenecek çok şeyiniz vardır. Neyse ki ben bu durumda değilim. İtalya’yı ve ülkedeki futbol kültürünü biliyorum. Roma hakkında da birçok bilgiye sahibim. Çünkü ben Inter’de çalışırken Roma, gerçekten şampiyonluk için mücadele ediyordu.”







