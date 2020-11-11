Jüpiter'in uydusu Europa'nın karanlıkta parladığı keşfedildi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 10:11

Jüpiter'in uydusu Europa'nın bu illüstrasyonu, buzlu yüzeyin Güneş'e bakmayan tarafının gece nasıl parladığını gösteriyor. Parlamadaki ve parıltının rengindeki varyasyonlar, Europa'nın yüzeyindeki buz bileşimi hakkında bilgi verebilir | NASA / JPL-Caltech

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar söz konusu radyasyonun, Europa’nın yüzeyindeki buzlu okyanusa çarpmasıyla yeşil veya mavi tonlarına sahip bir ışık meydana getirebileceğini ifade etti.

Independent Türkçe'nin Daily Mail’den aktardığına göre, ekip, çalışma için buzu, magnezyum sülfat ve sodyum klorür gibi Europa’da gözlemlenen çeşitli tuzlarla birleştirdi. Daha sonraysa söz konusu karışıma Jüpiter’den gelene benzer bir radyasyon yansıttı.

Çalışmanın baş yazarı Murthy Gudipati, radyasyon olmasaydı, Europa’nın karanlık tarafının Dünya’nın uydusu Ay’ın karanlık tarafı gibi gözükebileceğini ancak Jüpiter’in yaptığı radyasyon bombardımanı yüzünden karanlıkta parladığını söyledi.

Bilim insanları, Europa’nın Güneş Sistemi'nde yaşam barındırma potansiyeli olan birkaç nesneden biri olduğunu kabul ederken şimdiye kadar yapılan Europa gözlemlerinin çoğu, ayın ışık alan bölümünü incelemişti. Bu yeni sonuçlarla uydunun buz kütlesini ve altındaki devasa okyanusunu inceleyip daha detaylı bilgiler elde edinmek isteyen Gudipati şöyle konuştu:

Yüzey bileşiminin nasıl değiştiği, bize Europa’nın yaşam için uygun koşulları barındırıp barındırmadığı konusunda ipuçları verebilir.

Ekip daha sonra ışığı dalga boylarına ayırmak için spektrometre kullanarak incelemesini sürdürdü. Araştırmacılardan Bryana Henderson “Her buz türünün farklı spektruma sahip olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, parıltı görmeyi beklediklerini ancak farklı kombinasyonlarda parıltının değişmesine şaşırdıklarını da vurguladı.

Öte yandan NASA 2024’te, uyduyu incelemek için Europa Clipper isimli bir görev planlıyor.

Çalışmanın yazarlarıysa, Europa Clipper’in parıltıyı gözlemleyip farklı dalga boylarında ne kadar buz ışımasının görüldüğünü ölçerek uydunun kimyasal bileşimini haritalandırabileceğini söylüyor.