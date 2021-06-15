Juventus, Alvaro Morata ile yola devam edecek
Serie A ekibi Juventus, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata'nın bir yıl daha kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.
Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus’ta top koşturmuştu. İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.
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