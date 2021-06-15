Juventus, Alvaro Morata ile yola devam edecek

15 Haziran 2021 Salı, 23:24

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.

Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi. İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus’ta top koşturmuştu. İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.