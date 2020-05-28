Kabine toplantısı başladı: Normalleşmede kritik gün

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:26

Normalleşme adımlarının salgın seyrine göre gerçekleşmesi ile birlikte Google'da ''Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?'' sorusu en çok arananlar arasında yer alıyor.

Bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma ve seyahat yasağı ile ilgili yeni kararların çıkması öngörülüyor. Öne çıkan senaryo ise halen 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat yasağının şehirlerin çoğunda devam edeceği yönünde. Bazı illerde ise sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor.