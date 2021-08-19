Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan açıklama yaptı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 19:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5 saat 20 dakika sürdü.

Son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınan, aşılama süreci değerlendirildiği toplantının ardından Erdoğan açıklama yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı aşı yaptırmayanla kısıtlama getirilip getirilmeyeceği merak edilirken Erdoğan bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak faaliyet gösterdiği yerlerde de zorunlu PCR testi uygulamasını kullanacağız" dedi.

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin olarak, "Ülkemizdeki yangınların bir kısmında terör şüphesi olsa da afetlerle karşı karşıyayız" dedi.

Erdoğan, 5 Rus, 3 Türk personelin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki uçak kazasıyla ilgili, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz için Rusya'dan gelen bir uçağın Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu 5'i Rus, 3'ü Türk personelin hayatını kaybetmesinden dolayı milletçe büyük üzüntü duyduk" diye konuştu.

'TARIM VE TURİZM DAHİL KESİNLİKLE BAŞKA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAYACAK'

Erdoğan, yanan ormanlık alanların başka bir amaç için kullanılmayacağını altını çizerek, "Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir. Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır. Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz." diye konuştu.





Erdoğan AFAD'ın afet bölgeleri için oluşturduğu yardım kampanyasıyla ilgili, "Kabinemizdeki Bakanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık. Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler karşısında da yalnız bırakmayacağız." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını açıklayarak, "Aşı olmayan öğretmenlerimizden haftada 2 kez PCR testi isteyeceğiz" dedi. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını belirten Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanların bir an önce aşılarını olması gerektiğini hatırlatarak, "3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak milletinim karşısındayım. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen hastaların çok büyük bir oranı aşısız kişiler" diye konuştu.

'TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını belirterek, "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir." dedi.





Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: