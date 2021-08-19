Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan açıklama yaptı
Son dakika... Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5 saat 20 dakika sürdü.
Son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınan, aşılama süreci değerlendirildiği toplantının ardından Erdoğan açıklama yaptı.
Koronavirüs salgınına karşı aşı yaptırmayanla kısıtlama getirilip getirilmeyeceği merak edilirken Erdoğan bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak faaliyet gösterdiği yerlerde de zorunlu PCR testi uygulamasını kullanacağız" dedi.
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'TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR'
"Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların hepsi birer yalan. Gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle de görüşüp, ortak gündemlerimizi konuşacağız. Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz. (Sığınmacılar) Kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde bu insanların hayatlarına kast edenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz. Türkiye'nin, Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur."
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