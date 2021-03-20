CHP'li Kaboğlu: “İstanbul Sözleşmesi’nin feshi Anayasamız açısından imkansızdır”

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:19

Türkiye’nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine muhalefetten tepkiler sürüyor. Son olarak, CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı İbrahim Kaboğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

“FESİH KARARI, ANAYASA AÇISINDAN İMKANSIZ”

Kaboğlu, açıklamasında “Kadınların yaşam hakkına ilişkin olan İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi, Anayasamız açısından imkansızdır. Hukuken yok hükmündeki karar Cumhuriyetin 100. yılına giderken demokratik cumhuriyetle tek kişi yönetimi arasındaki tercihte safların belirlenmesidir” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu’nun paylaşımı şu şekilde: