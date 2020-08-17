Kaçak trafolara el koyan Dicle Elektrik görevlilerine saldırı
Siverek'te kaçak elektrik kullanmak için "usulsüz şekilde kurulduğu" belirtilen 18 trafo tespit edildi. Kaçak kontrolü yapmak için bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri burada bulunan bazı kişilerin saldırısına uğradı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çökelek köyünde kaçak elektrik kullanmak için usulsüz şekilde kurulan 18 trafo tespit edilmesi üzerine bölgeye Dicle Elektrik ekipleri giderek inceleme yaptı. İncelemeler sırasında Dicle Elektrik ekipleri burada bulunan bazı kişilerin saldırısına uğradı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesine rağmen bazı kişiler taş ve sopalarla elektrik dağıtım şirketinin personelini darp ederek araçlara hasar verdi. Jandarma ekipleri havaya ateş açarak olayların büyümesini önlerken, saldırıyla alakalı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Bölgede tesis edilen trafolar özellikle enerji tüketiminin yüksek olduğu tarımsal sulama alanında kullanılıyor.
25 'KAÇAK TRAFO'YA CEZA
Dicle Elektrik ekipleri tarafından sadece son bir hafta içerisinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 18 adet, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 adet olmak üzere toplam 25 adet abonesiz kaçak trafoya kaçak ceza işlemi uygulanırken, cezai işlem yapılarak el konulma kararı verilen bu 25 trafo üzerinden kaçak tüketilen enerjinin maliyetinin ise yıllık yaklaşık 7 milyon lirayı bulduğu bildirildi.
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