Kaçırılan insan hakları savunucusu Ali Kerim öldürüldü
Irak'ta kaçırıldıktan sonra öldürülen insan hakları aktivisti Ali Kerim'in cesedi Zubeyr ilçesi yakınlarında yol kenarında bulundu.
Güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde ikamet eden Kerim'in cesedini, önceki gece saatlerinde Zubeyr ilçesi yakınlarında yer alan yol kenarında buldu. Kerim'in cesedinde kurşun izlerinin tespit edildiği belirtildi. Kerim'in abisinin de aynı şekilde kaçırılıp 2019'da öldürüldüğü aktarıldı.
ABD İLE ÇALIŞMAKLA SUÇLANMIŞTI
Ali Kerim'in ödüllü kadın aktivist olan annesi Fatima el-Bahadli de 2012'de silahlı bir grup tarafından kaçırılmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Kadın aktivist Bahadli, hükümet karşıtı gösterilere katılıp destek verdiği için daha önce İran'a yakın Şii milisler tarafından ABD Basra Başkonsolosluğu ile çalışmakla itham edilmişti.
HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER
Ülkedeki yetersiz altyapı, hizmetler ve yolsuzluk nedeniyle petrol zengini Basra vilayetinde özellikle yaz aylarında sık sık hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Irak'ta gösterilere katılan veya öncülük eden birçok aktivist, 2018'den bu yana kaçırılma ve öldürülmeye maruz kalıyor.???????
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