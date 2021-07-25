OECD raporu: Türkiye, adalet ve eğitime güvenin en hızlı azaldığı ülke

25 Temmuz 2021 Pazar, 14:30

Gallup verileriyle hazırlanan Government at a Glance başlıklı rapor iki yılda bir yayınlanıyor ve 36 ülkeyi irdeleniyor. OECD 2021 raporuna göre, Türkiye hem eğitim hizmeti hem adalete güvende sınıfta kaldı. Türkiye hukukun bağlayıcılığı ve yolsuzlukla mücadelede de yetersiz bulundu.

EĞİTİMDE SON SIRA

Diken'in aktardığı verilere göre, Türkiye eğitim hizmetlerinde memnuniyette yüzde 27 oranla son sırada yer aldı. Türkiye’yi yüzde 36 ile Yunanistan takip etti. Şili yüzde 43 ile sondan üçüncü. Pandemide yaşanan fırsat eşitsizliğine dikkat çekilen raporda Türkiye, Meksika ve Kolombiya’daki sosyo-ekonomik eşitsizliklerin altı çizildi ve bilgisayara erişim oranları şöyle aktarıldı:

- Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 40’ı,

- Kolombiya’daki öğrencilerin yüzde 33’ü,

- Meksika’daki öğrencilerin yüzde 24’ü

Eğitimde 2010 yılı baz alınarak yapılan kıyaslamada 36 ülke arasında en fazla gerileme 35 puanla Türkiye’de gözlendi. Eğitim hizmetlerinde erişim, özel ihtiyaçlarda duyarlılık ve okullardan duyulan memnuniyette ilk üç ülke ise şöyle oldu:

- Yüzde 92, Norveç,

- Yüzde 87, Finlandiya,

- Yüzde 86, Slovenya

ADALETE GÜVENİN EN ÇOK AZALDIĞI ÜLKELERDEN

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında sınıfta kaldığı bir diğer alan ise adalet. Rapora göre Türkiye OECD ülkeleri arasında adalete güven en fazla azaldığı ülkeler arasında. Son 10 yıl içinde 22 puan düşüşle Türkiye’de adalete güven yüzde 38’e geriledi. Medeni hukukun etkin bir şekilde uygulanması ve hükümet baskısı altında kalmaması başlıklarında da sınıfta kalan Türkiye, ‘suçun etkin kontrolü’nde de OECD sınırının altında kalarak 0,8’den daha düşük bir puan aldı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE BAĞLILIK

Hukukun üstünlüğü konusunda ise Danimarka (0,94), Norveç (0,94) ve Finlandiya (0,92) gibi İskandinav ülkeleri ilk sıralarda yer alarak daha güçlü bir bağlılık gösterirken, Türkiye (0,30) ve Macaristan (0,40) daha zayıf bir performans sergile

YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİSİ



Türkiye’nin olumsuz tablo sergilediği bir diğer alan 'dürüstlük ve yolsuzlukla mücadele stratejisi.' Rapora göre Türkiye 20 puanın altında kalarak ‘bütünlük stratejileri geliştirirken kanıta dayalı sorun analizi ve teşhis kullanma’ ve ‘hükümetler arası ve halkla istişarelerin kapsayıcılığı ve şeffaflığı’ konusundaki tabloda ‘Hayır’ sekmesinde yer aldı.