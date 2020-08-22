Kadıköy Belediyesi’nden ‘Kadın Yaşam Evi’

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Belediye kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu kendisine geçen 6 daireyi pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürdü. Kadına ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyasının belediye tarafından karşılandığı evde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan geçici olarak burada konaklayacak.

Bu evlerde konaklayacak kadın ve beraberindeki çocukların kabulü, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde olduğu gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından uygun görülen ve yönlendirilen kadınlar olacak. Kadın gazetecilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Şerdil Dara Odabaşı, “Mevzuata göre sığınma evine giden kadınlar, oğlu 12 yaşından büyükse yanında götüremiyor, çocuğunu kurum bakımına bırakmak zorunda kalıyor. Bir cesaret atıldığı yeni hayatına çocuğu olmadan devam etmek durumunda kalıyor. Biz, hem anne hem de çocuk açısından yaralayıcı bu durumu telafi etmek istedik” dedi.

Kadınlara ünlü şeflerin mutfak eğitimi vereceğini söyleyen Odabaşı, Anadolu mutfağına odaklanarak sertifikayla birlikte sığınma evinden ayrıldıktan sonra iş bulabilecekleri bir imkân oluşturmak istediklerini anlattı.