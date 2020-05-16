Kadıköy Belediyesi'nin kampanyasını UNESCO başarılı buldu

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 20:33

UNESCO’nun web sitesinde, yer alan ve Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik kampanyasına ilişkin detaylara yer verilen haberde ‘Türkiye’de COVID-19 sürecinin başlamasından bu yana, Kadıköy Belediyesi’nin ‘kimseyi arkada bırakmayacak’ önlemler almayı hedeflediği vurgulandı. Haberde ayrıca, ‘Komşuluk Gibisi Yok’ sloganı ile yürütülen ve özel sector desteği de alan kampanya, insanlara zor zamanlarda moral olmayı da amaçlıyor’ ifadelerine yer verildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, UNESCO’nun Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerine yer vermesi üzerine şunları söyledi:

“Kadıköy Belediyesi’nin, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi komşularımız için hazırladığı sıcak yemek hizmeti Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından yeni koronavirüsle mücadele sürecinde başarılı kampanyalar arasında gösterildi. Kadıköy’de 65 yaş üstü komşularımıza yönelik bu çalışmamız UNESCO’nun bile dikkatini çekti, takdir gördü. Türkiye’de korona ile mücadelede yaptıklarımıza ne kadar gözlerini kaparlarsa kapasınlar, yapılan doğru işlerin karşılık bulacağını, fark edileceğini biliyoruz. Önemli olan dayanışma ile hareket etmek, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek. Her zaman dediğimiz gibi kimseyi geride bırakmayacağız.”