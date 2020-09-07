Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

Kadıköy Belediyesi Meclisi, ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklanması kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:03
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Sakarya'da meydana gelen havai fişek faciasının ardından CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, havai fişek kullanımının yasaklanmasını Eylül ayındaki ilk belediye meclis toplantısında gündeme alınacağını duyurmuştu.

Bugün Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili alınan karar ilan edildi.

Belediyenin açıklamasında şöyle denildi:

"Söz verdik yaptık Kırmızı ünlem işareti simgesi

Eylül ayı ilk meclis toplantımızda alınan kararla artık Kadıköy genelinde havai fişek kullanımı meclis kararıyla yasaklanmıştır. Tüm Kadıköylülerin bilgisine sunarız."



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