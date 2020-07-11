Sıra Havai Fişek Gösterilerine Gelmeden! - Prof. Dr. Çağatay GÜLER
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın
ardından “taşıma” kazası… Oysa havai fişek güvenliğinin hammaddeden son
kullanıcıya ve gösterileri izleyenlerle, havai fişek yağmuru altında kalabilecek
tüm “ortamları” kapsadığını anlatıp durmuşuz. Sorun hem işçi sağlığı ve
güvenliği hem halk sağlığı hem çevre sağlığı hem de ergonomi sorunu.
Sakarya Hendek’te Havai Fişek
Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak başlatılan idari
soruşturmada “İçişleri Bakanlığı'nca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis
Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi” görevlendirildi. Elde pek kalmamış herhalde
“eskinin” iş müfettişlerinden! Bu patlamalar kaza değil; bilgisizlik,
sorumsuzluk ve umursamazlık yumağı.
Tek temel neden sınırsız kazanç hırsı! Zaten işçi sağlığı iş güvenliği ile ilgili halk sağlıkçıların adı yok! Bu konularda yazacağım yazı gündemi ne kadar aralayabilirdi ki! Konunun halk sağlığı boyutunu bilmeyenler kırk yıllık bir halk sağlığı hocasının ünlenme merakına bile bağlayabilirler bu konuda yazacaklarımı. Nitekim başıma gelenleri 5 Ekim 2013 tarihli Cumhuriyet’in “Olaylar ve Görüşler” sayfasında “Yoksul ve Kör Bir Halk Sağlıkçısı!” yazısıyla anlatmaya çalışmıştım.
BÜYÜK TEHLİKE
Korkum sıranın yaz günlerinin havai
fişek gösterilerine gelmesi. Bu konuda alınması gereken önlemleri sıralamak
istiyorum, ola ki birileri bir köşeye not eder umuduyla. Her yıl binlerce çocuk
havai fişek kazasında yaralanıp berelenir bütün dünyada. Temel kural çocukların
fırlatma alanının dışında, izleme uzaklığında kalmaları. Havai fişeklere
erişimleri ve bunlarla oynamaları engellenmeli. Yoksa çocuklarımız bunlara
ulaşabiliyorlar mı?
Havai fişek fırlatma araçlarının üzerine
el, kol, ayak dayanmamalı. Gözleri kıvılcım ve kalıntılardan koruyacak
gözlükler takılmalı. İşaret fişekleri gösteri amaçlı kullanılmamalı. Bunların
atış yörüngeleri çok dengesiz ve kararsızdır. İşaret fişeği ateşleme araçları
da kimi zaman patlayarak çevreye cam ya da metal parçaların fırlamasına neden
olabilirler.
Konuyla ilgili teknik uzmanlardan biri
olunsa da evde ya da okulda havai fişek yapmaya kalkışmamalıdır. Havai fişekler
çanta ya da cepte taşınmaz. Asla çocuklara havai fişek taşıtılmaz. Havai fişek ateşlenmesi
bir uzman işidir. Tarif üzere havai fişek fırlatmaya kalkışmamalıdır. Alerji
ilacı ya da alkol almış olanlar havai fişek ateşlememelidir.
Ateşleyiciler, ateşleme işleminden önce
çevredeki tüm izleyicilerin uzaklaştığından emin olmalıdır. Yapı içinde havai
fişek ateşlenmez. Bir ağaca, binaya, kişiye yöneltilerek ateşleme yapılmaz. İnsanlardan,
yanabilir ve tutuşabilir nesnelerden uzakta ateşlenmelidir. Aynı anda birkaç
havai fişeği ateşlemeye kalkışmamalı, her seferinde biri ateşlenmelidir. İlk
seferinde ateşlenmemiş olan fişekleri yeniden ateşlemeye çalışmamalıdır. Yangın
olasılığına karşı bir kova su ya da hortum bağlantısı kurulmalıdır. Ateşleme
kap içinde yapılmaz. Ateşlenen fişek elde tutulmaz.
İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA...
Gözlerde bir yaralanma ya da etkilenme
olursa etkilenim ne kadar küçük olursa olsun hemen acil sevişe götürülüp
muayenesi sağlanmalıdır. Gözü yıkamaya kalkışmamalıdır, bu uygulama göze daha
fazla zarar verebilir. Gözler ovulmamalı, bastırılmamalı, yaraya dokunulmamalıdır.
Ağrı için aspirin, ibuprofen türü ilaçlar kullanılması kanamayı artırabilir.
Evde bulunan merhem ya da damla da kullanılmamalıdır. Evde bekleyen gözle
ilgili bu ilaçlar büyük bir olasılıkla kirlenmiştir ve zararlı olacaktır.
Kullanılmış ya da kullanılmamış,
yanmamış havai fişekler çöpe verilmeden önce birkaç saat suda bekletilmek
zorundadır. Bunların havai fişek atığı olduğu çöp toplama görevlilerine söylenerek
teslim edilmelidir.
Havai fişek üretimi, depolanması,
taşınması ile ilgili önlemlere gelince…
Her patlamadan sonra müfettişler gönderiyoruz işte!
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