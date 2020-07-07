Kadıköy'de kadına sözlü tacize meydan dayağı
Kadıköy'de bir kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.
Kadına taciz olayı Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kadına laf atan kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Toplanan vatandaşlar, kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi bir süre yumruk atarak darp etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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