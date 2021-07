Kadıköy’de yeni bir cazibe merkezi: Müze Gazhane

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Kadıköylüler bilir, bilmeyenler de bundan böyle öğrenecek, çünkü gidip görmek, gezmek, yaşamak isteyecek. Hasanpaşa Gazhanesi, 1892’de kurulmuş. Doğalgaz gelene, 1994’e kadar da görev yapmış. Sonra işlevini tamamlamış olarak boynunu büküp kaderini beklemiş. Kendisi bir Batı Avrupa ülkesinde olsa beklemesine gerek kalmaz, çoktan bir kültür ve eğlence merkezine dönüşürdü. Onlar eskiyen şeker fabrikalarını bile yıkmayıp değerlendiriyor. Bizde ise yıkalım, yerine beton apartmanlar, işyerleri, AVM’ler dikelim, satalım, para kazanalım zihniyeti. Ama karşılarında kaya gibi semt sakinlerini bulmuşlar bu kez. Hasanpaşa Gönüllüleri, mahallelerinin ortasındaki bu alanın korunması için canla başla çalışmış, tabii ki yalnız değil; Mimarlar Odası, İTÜ’lü akademisyenler, İBB yöneticileri de destek vermiş, alan korunmuş, ama çivi de çakılmamış. Otuz bin m2’ye yayılan ve mahalle içinde bir rekreasyon alanı için uygun bu alana İmamoğlu ve kendi deyimiyle “yol arkadaşları” işe koyulmuş. Kültür havzası olarak bölge, 1.5 yılda gerekli finansman da sağlanarak yeniden projelendirilip adeta yeniden yaratılmış! Otuz yıllık mücadele sonunda Hasanpaşa Gazhanesi, Müze Gazhane olarak yeniden küllerinden doğmuş, bir Anka kuşu gibi. İçinde neler mi var?

MÜZEDEN TİYATROYA

Bilim müzesi, çocuklar buraya bayılacak. İklim müzesi, karikatür müzesi, ki burada Karikatürcüler Derneği’nin de özel bir sergi mekânı var, ayrı bir bölümde ziyaretçilerine karikatür çizimi denemeleri yaptırılacak; 10 bin kitaplık bir kütüphane, ki buranın korunması için çok emek vermiş Prof. Afife Batur’un adı verilmiş, biri 300, biri 130 kişilik iki tiyatro salonu ki, Haldun Taner Sahnesi restorasyonda olduğu için Şehir Tiyatroları’nın sahne ihtiyacına yanıt verecek, sergi alanı, biri restoran, biri kafeterya iki BELTUR, sosyal alanlar!

Uzun uzun gezdim mekânı. Görevli bir arkadaş da yardımcı oldu, anlattı, yol gösterdi. Burada her yaştan gezgini mutlu edecek aktiviteler var. Restorasyonu İBB Miras yapmış. Gazhane’nin pek çok bölümü yıkılmamış, sökülmemiş, bazıları işlevsel hale getirilmiş, bazı bölümler, o kadar güzel ki, dekor olarak bırakılmış. Meraktan bir hal olduğum için erkenden gittik. Her köşede ayrı bir müzik çalıyor, bir salonda Oktay Keresteci, vurmalı çalgılarla perküsyon öğretiyor! Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, açış konuşmasında “Buranın çok dinamik bir yapı olmasını istiyoruz!” diyor. Başkan İmamoğlu ise atıl durumdaki Yedikule Gazhanesi’nde de çalışmaların başladığını, Haliç Tersanesi, Feshane ve Yerebatan Sarnıcı için de çalıştıklarını anlatıyor. Haliç Tersanesi demişken, sadık okuyucularım hatırlayacaktır; Haliç Tersanesi’nde atık malzemelerden yapılmış büyük boy heykelleri anlatmıştım sizlere, o heykeller de burada daimi olarak sergileniyor. Mekâna da öyle yakışmışlar ki!

AÇILIŞ GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Son olarak açılışta sanatçıların yaptığı gösteriden de bahsetmeliyim: CRR Senfoni Orkestrası güzel bir konser verdi. Her köşede küçük müzisyen grupları çaldı. Ama en heyecanlısı finale saklanmıştı. Bir ses ve ışık gösterisi ki beni benden aldı! İki ana binada birden patlayan ışıklar, karşılıklı geçişler ve onlarca dansçının bir vokal eşliğinde ışıklarla yaptıkları yarı dans, yarı ritüele benzeyen yürüyüş, geceye mistik bir hava kattı. Sonuç olarak herkes pek mutluydu. Kadıköy zaten hafta sonları İstanbul’un her yerinden büyük bir gezgin grup ağırlıyor. Bundan böyle okullar, aileler, gençler, her yaştan genç kalanların da gidip görmek isteyeceği bir yer var: Müze Gazhane!

Haliç Tersanesi'nde atık materyallerden yapılan heykeller de burada sergileniyor. Bu heykel Umut Ayla Turan'ın.