Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtını döndü

07 Haziran 2021 Pazartesi, 16:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya karşı eylemler 155'inci gününe girdi.

Direnişin 155'inci gününde Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de 'Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz' diyerek 104. kez rektörlük binasına sırtını döndü.