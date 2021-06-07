Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 'Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz' diyerek 104. kez rektörlük binasına sırtını döndü.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2021 Pazartesi, 16:05
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtını döndü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya karşı eylemler 155'inci gününe girdi.

Direnişin 155'inci gününde Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de 'Kabul Etmiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz' diyerek 104. kez rektörlük binasına sırtını döndü.


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