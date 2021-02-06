Kadın cinayeti! Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Kırşehir’in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan isimli koca, 24 yıllık karısını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
46 yaşındaki Zafer Kaplan, gece saatlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bulunan evine geldi. Evde bulunan eşi İkram Kaplan (34) ile iddiaya göre alkol aldığı eşi Zafer Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Kaplan, ekmek bıçağıyla eşini 27 defa bıçakladı.
POLİSİ ARAYARAK İHBARDA BULUNDU
Karısı İkram Kaplan'ı bıçakladıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunan Zafer Kaplan, emniyet güçlerine teslim oldu. Aşırı kan kaybeden Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayın ardından İkram Kaplan'ın Ankara'da yaşayan ailesi Akpınar ilçesine geldi. Sinir krizi geçiren İkram Kaplan'ın babası feryat etti. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi İkram Kaplan'ın cenazesi ise ilçe mezarlığında yakınlarının da katılımlarıyla toprağa verildi.
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