2020 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü’nü kazanan isimler belli oldu

11 Mayıs 2021 Salı, 02:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. Gazetemiz muhabirleri 4 ayrı dalda ödüle layık görüldü. Gazetemiz yazarı Işıl Özgentürk “köşe yazısı” dalında 13 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan “Kızışmış Erkekler Örgütü!” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Ankara Haber Müdürümüz İklim Öngel, 18 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan “Sahte Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş” başlıklı haberiyle “siyasal” dalda haber ödülünün sahibi oldu. Muhabirimiz Zehra Özdilek, 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan “Zindaşti Trafiği” başlıklı araştırmasıyla “araştırma” dalında ödüle layık görüldü. Foto muhabirimiz Kurtuluş Arı ise 3 Mart 2020 tarihinde yayımlanan “İnsanlık Öldü” fotoğrafıyla “fotoğraf” dalının kazananı oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri töreninin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.