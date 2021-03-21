‘Kadın hakları savunucuları kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz’ diyor

21 Mart 2021 Pazar, 04:00

İstanbul Sözleşmesi’nin uzman denetim grubu GREVIO’nun ilk başkanı, CEDAW komitesi eski üyesi ve kadın hakları alanında uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Feride Acar: Türkiye, uluslararası bir sözleşmenin ilk imzası olmakla gurur duyması gerekirken aksine geri çekildi. Memleketim adına çok üzüldüm. Bu sözleşmeden geri çekilmek, ‘bizler insan haklarıyla ilgilenmiyoruz’ demektir.

- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav: Siyasi seçim pazarlıklarında kadınlar kurban edildi. Bu kararla birlikte Türkiye’de yaşayan kadınlar şiddetle baş başa kaldı. Bizler mücadeleye devam edeceğiz ancak bunu asla unutmayacağız. İmzadan çekilerek haklı mücadelemiz bitirilemeyecek. Kadınların öldürülmesini nasıl içinize sindireceksiniz. İnsan olarak kalmak istiyorsanız, bu karardan vazgeçsin. Bu kararla kadın cinayetlerinin politik olduğunun bir kez daha altı çizilmiş oldu. Uluslararası sözleşmenin karşısına milli ve yerli sözleşme çıkarılamaz.

- 2021 yılının Anne-Klein-Kadın Ödülü sahibi, avukat ve kadın hakları aktivisti Canan Arın: Türkiye’nin başı sağ olsun. Türkiye’de hukuk yok. Uluslararası sözleşmeler kabul edildikleri yöntemlerle kaldırılırlar. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle uluslararası sözleşme feshedilmez. Bu karar hukuka aykırıdır. Bunları yapan birinin çıkardığı hukuk reformuna kimse inanmaz. Kadınlar adına alınan kararı, tek adam karar veremez. Kimse oturduğu yerden kadınların hayatları ile ilgili konularda kararlar alamaz. Buna izin vermeyiz. Bundan sonra demek ki medeni kanun, laiklik ve 6284 sayılı kanun da feshedilerek şeriat getirecek. Cumhurbaşkanı resmen kadınlara savaş açtı. Sözleşmeyi feshederek küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmesinin önü açıldı.

- Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER): Bu karar Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama mücadelesine zarar verecek ve kadınların şiddete karşı bugüne kadar kazandıkları yasal zeminde geriye doğru bir adım oluşturacaktır.

- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi reddediyoruz. Kadınlar olarak yıllardır verdiğimiz mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlardan da yaşamlarımız için sürdürdüğümüz mücadelemizden de birbirimizle dayanışma kurmaktan da vazgeçmiyoruz.

ÜNLÜ İSİMLER: KÖTÜLÜĞÜN SINIRSIZLIĞI

- Gaye Su Akyol: Kötülüğün sınırsızlığına bak. Bu ülkede her gün kadınlar katledilirken gece uyumayıp şunu imzalıyorsun. VAAOOV!

- Şevval Sam: Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın!! Ortaçağ’a dönüyoruz!! Orman kanunları geçerli artık!

- Sabahat Akkiraz: Sırada ne var medeni hukuk mu? Yazık oluyor hepimize, hayatımıza…

- Nurgül Yeşilçay: İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bunca kadın rahatça öldürülemeyecekti!!!

- Öykü Serter: Varilde gencecik kadın yakıldı, üzerine beton döküldü bu ülkede.. Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimizle..

- Gülse Birsel: İstanbul Sözleşmesi yaşatır...dı. Maalesef Türkiye’de kadınların iyi bir hayat yaşama ihtimali düne göre daha az.

- Ayşenil Şamlıoğlu: Nasıl karanlık bir güne uyandık böyle, katil, tecavüzcü sırtı sıvazlanan yiğitler olarak sokaklarda gezecek. Kadını eve hapsetmek isteyen zihniyetin, her türlü hakkını görmezden gelenlerin bayramı bugün...

- Fazıl Say: Karanlık zihniyetler karanlığı çöktürüyorlar üzerimize. Hayır.. İzin yok buna! Karanlık bir zamanı aydınlatacağız o zaman ve gidecekler!

- Demet Evgar: İçimde çok kuvvetli bir şey uyanıyor. Sinir, üzüntü, kırgınlıktan daha öte bir şey. Bu haksızlığa maruz kalan herkes gibi içimde çok kuvvetli bir şey uyanıyor.

- Armağan Çağlayan: Bir uyandım, hem ekonomik reformlar, hem insan hakları eylem planı coşmuş!