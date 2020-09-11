"Kadına yönelik şiddette önlem almayan kolluk yine aynı yaklaşımı sergiledi"

11 Eylül 2020 Cuma, 10:27

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Kamişli, iş aramaya gittiği Kırıkkale’de otelde konakladığı sırada gece yarısı tanımadığı bir erkeği odasında gördü. Olayı polislere telefon ile bildiren Kamişli’ya “Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi” denildi. Ancak Kamişli’nin rüya görmediği polisler geldikten sonra anlaşıldı. Kamişli’nin odasındaki kişinin Seyit Muhammet Sarı olduğu tespit edildi ancak Sarı alkollü olduğunu söyleyerek, serbest bırakıldı. Olaya EMO Ankara Şubesi’nden tepki geldi. Şube yaptığı açıklamada, “Kadına yönelik taciz ve şiddet vakalarında gerekli koruma kararlarını ve tedbirleri almayan kolluk kuvvetleri, maalesef ki bu olayda da aynı yaklaşımı sergilemiştir” dedi.

EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu, Sarı hakkında gerekli işlemlerin yapılmadığını duyururken, EMO'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kolluk kuvvetlerinin görevi kadınları tacizcileri ile barıştırmak değil tacizcilere karşı yasalarda belirtilen önlemleri alarak gerekli yasal incelemeleri başlatmaktır. Arkadaşımız olayı ayrıntılı bir şekilde sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşmış, gerekli yasal süreci başlatmış ve ilgili mercilere şikâyetlerini oluşturmuştur.

Arkadaşımıza yönelik bu saldırı ve tacizin tek faili Seyit Muhammed Sarı değil aynı zamanda olaya gerektiği ciddiyetle yaklaşmayan hotel yetkilileri ve görevlileri, lobide bulunan diğer muhataplar ve tabi ki bir kadının şikâyeti üzerine olay yerine gelip görevinin gereğini yerine getirmeyen emniyet güçleridir. Başta Seyit Muhammet Sarı olmak üzere, otelde konaklayanların güvenliğini sağlamayıp odalarına girilmesine seyirci kalan otel yönetimi ile çalışanlarının ve sessiz kalarak bu suça ortak olan herkesin cezalandırılması gerekmektedir. Kadına yönelik taciz ve şiddet vakalarının pek çoğunda, yasalarda belirtilmiş olmasına rağmen gerekli koruma kararlarını ve tedbirleri almayan kolluk kuvvetleri, maalesef ki bu olayda da aynı yaklaşımı sergilemiştir."