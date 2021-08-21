Kafasında 101 tuvalet kağıdı rulosu taşıdı: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:40

Idaho eyaletinde yaşayan David Rush, alnına tek bir tuvalet kağıdı rulosu koyup, üzerine kartonlar yardımıyla diğer ruloları dizerek devirmeden taşıdığı videoyu YouTube hesabından yayımladı.

16 Ağustos'ta yayımlanan ve 2 bine yakın görüntülenme alan videoda, Rush'ın nihayetinde başarılı olana kadar yaptığı farklı denemelerinin görüntüleri de yer alıyor.

Rush, rekoru fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi 4 temel disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM adlı öğretim modeline destek sağlamak için kırdı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, tuvalet kağıtlarıyla elde ettiği rekorun, önceki rekorlarına kıyasla daha zor olduğunu belirten Rush, özellikle denge kurmakta başlarda sorun yaşadığını söyledi.

Rush, daha önce 200'den fazla kez adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmış, başarılarının hepsini STEM'e destek vermek için kullanmıştı.

Geçen hafta ünlü Fruit Ninja oyunundan yola çıkan Rush, denge tahtasında dururken havaya fırlattığı 85 kiviyi 1 dakika içinde kılıçla kesmişti.

Rush, bu denemesiyle yine Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.