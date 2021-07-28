Kahveci verileri paylaştı: Erdoğan ekonomide dibi gördü

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:01

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Büyüme mi şişme mi?" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kahveci yazısında, AKP ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ekonomik büyümenin verilerini değerlendirdi.

Yazıda, Erdoğan'ın yetkileri elinde topladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce ekonomik büyümenin normal bir seyirde ilerlediği anlatıldı. Kahveci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde ekonomik büyümenin dibi gördüğünü verilerle ortaya koydu.

Kahveci'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"2002-2016 arasında. Bu dönem toplam büyüme %115,10 ve yıllık büyüme 8,22. Ya Başkanlık gelince ne olmuş? Yani Erdoğan’ın tek güç olduğu dönem: İşte 2016-2020 arasında yeni şişirilmiş seride bile toplam büyüme %13,66’da kalırken yıllık büyüme bu sefer 3,41’e gerilemiş.

Özallı Yıllar: 83,2 büyüme/12 yıl = Yılda 6,93. AK Parti veya Erdoğan’ın en başarılı yılları: 81,0 büyüme/13 yıl = 6,23

Toplam büyümede Erdoğan’ın en başarılı yılları bile Özal döneminin gerisinde kalmış. Ama asıl mesele bu bile değil.

Özal dönemi büyüme nerede ise cari açıksız, yani iç güçlere bağlı büyümeydi. Oysa Erdoğan dönemi büyüme çok yüksek cari açıklı ve yabancı güçlere bağlı büyüme oldu.

Nitekim Erdoğan dönemi büyümesi %81,0’de kalırken asıl duruş üretimde-imalat sanayinde yaşandı. 2002-2015 imalat sanayi büyümesi %97,5’de kaldı.

Büyümede imalat sanayi oranı artık 1,20’ye düşmüş oldu. Nitekim cari fiyatlarla imalat sanayinin GSYH payı da yüzde 17,64’den yüzde 15,59’a gerileme yaşadı (2002-2015)"