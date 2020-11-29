Kalın ve Gül, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu
Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.
Gül ve Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesinde katılımcıları sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamladı.
Görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Toz fırtınası uyarısı
- 128 milyar doları kim aldı?
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
- AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için yasağı deldi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 2021 bütçesinde KDV vergisi artırıldı
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Toz fırtınası uyarısı
- 128 milyar doları kim aldı?
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
- AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için yasağı deldi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 2021 bütçesinde KDV vergisi artırıldı