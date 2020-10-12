Kalp krizi geçiren Pamukoğlu, bugün İstanbul’da toprağa verilecek

12 Ekim 2020 Pazartesi, 02:49

Cumhuriyet gazetesini yayımlayan Yenigün Haber Ajansı ve Yayıncılık AŞ’nin yeminli mali müşavirliği ve Cumhuriyet Vakfı’nın denetçiliği görevini uzun yıllar sürdüren, gazetemizde “Maliyeci Gözüyle” adlı köşesinde ekonomi yazıları kaleme alan, İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri Vakfı (GÖREV) Başkanı, ekonomist Mustafa Pamukoğlu (64) dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Pamukoğlu, bugün İstanbul’da Şakirin Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Görev Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Vakıf Başkanımız Mustafa Pamukoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir. Naaşı 12 Ekim Pazartesi günü İstanbul’dan uğurlanacaktır. Milli medya ve aydınlık Türkiye mücadelesinin öncüsü Mustafa Pamukoğlu’nun emekleri vakfımızın bayrağı olacaktır. Başımız sağolsun” denildi. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı ve Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan da Pamukoğlu’nun ölümünün ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

PAMUKOĞLU KİMDİR?

1956 yılı Diyarbakır Ergani doğumlu olan Mustafa Pamukoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Mülkiye) 1978 yılında mezun olan Pamukoğlu, 1978 yılında Maliye Teftiş Kurulu’na girdi. Maliye müfettişliğinin ardından 1986 yılında özel sektöre geçti. 5 yıl büyük bir inşaat organizasyonunu yönetti. 1994-96 arasında Amerika’da Atlanta’da hem iş hem de eğitim amaçlı bulundu. 1996 yılından 2001 yılına kadar rahmetli Adnan Başer Kafaoğlu ile 2001’den itibaren tek olarak yeminli mali müşavirlik yaptı. Pamukoğlu, 2002-2014 arası Cumhuriyet gazetesinde haftalık ekonomi köşe yazıları yazdı. 2014 tarihinden Aydınlık gazetesinde ve çeşitli dergilerde söyleşi ve köşe yazıları yazan Pamukoğlu, ayrıca müziğe karşı da ilgiliydi, ut ve cümbüş çalıyor ve beste çalışmaları yapıyordu. Mustafa Pamukoğlu evli ve iki erkek çocuk babasıydı.