CHP'li Sümer: "Yandaşa finansman kuruluşuna çevirdiler"

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:51

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Kamu Bankalarının batık ve riskli kredilerinin artması konusunun araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Araştırma Önergesi verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’li Orhan Sümer, “Türkiye Bankalar Birliği (TBB) rakamları ve verilerine göre, 30 Eylül 2020 bilançolarına göre, sektörün verdiği kredilere göre takipteki kredi oranı ortalamada yüzde 4.1 olarak yer alıyor. Ancak bu rakam içinde yer almayan hususlara bakıldığında, ötelemenin ne kadar büyük bir yükü gizlediği de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sayıştay raporlarına da yansıyan konuyu incelediğimizde Kamu Bankalarının hiçbir teminat almadan, nasıl geri ödeneceği şüpheli milyonlarca kredi verildiği görülüyor” dedi.

KAMU BANKALARI İFLASIN EŞİĞİNDE

Kur farkının her geçen gün yükseldiğine dikkat çeken Sümer, “2020 yılı içinde reel sektörü desteklemek amacıyla verilen düşük faizli kredilerin önemli bir bölümünün takipteki kredilerin ödenmesinde kullanıldığını, yani işletmelerin kazanarak değil, borçlarını yine borçla kapatarak ödedikleri Bankalar Birliği tarafından da kabul ediliyor. Bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yapılandırılan kredilerin kanuni takipte gösterilme şartının da kaldırıldığı not ediliyor. Bankaların portföyünün büyük bir kısmı ne yazık ki riskli kredilerden oluşuyor. Ekonominin bu kadar zorlu olduğu, kur farkının her gün yükseldiği bu dönemde aksi bir durumda kamu bankalarının iflası ile karşılaşılabilir” diye konuştu.

İKTİDAR KAMU BANKALARINI YANDAŞA FİNANSMAN KURULUŞLARINA ÇEVİRDİ

Orhan Sümer, “Kamu Bankalarını incelediğimiz zaman kuruluş amacı çiftçiyi, esnafı, vatandaşı, dar gelirliyi desteklemek düşük, faizli krediler kullandırmak olan amaçlarının saray tarafından yönlendirilen yandaş şirketlere finans sağlamak haline dönüştüğünü görüyoruz. Milyonlarca lira krediler battığı zaman peşine düşmeyen kamu bankaları iş vatandaşa gelince asla gözünün yaşına bakmıyor” ifadelerini kullandı.