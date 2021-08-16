Kamu-Sen'den zam protestosu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:19

Türkiye Kamu-Sen üyesi memurlar, hükümetin memur ve memur emeklileri için önerdiği zam miktarını Eskişehir ve Iğdır’da protesto etti.

Türkiye Kamu-Sen Eskişehir İl Temsilciliği, hükümetin zam teklifini Hamamyolu Yediler Parkı girişinde protesto etti. Park girişinde toplanan Kamu-Sen’liler, “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız” sloganı attı.

Kamu-Sen Eskişehir Temsilcisi Haydar Urfalı, “Yaşanan felaketlerde bir kere daha gördük ki kamu hizmeti kutsal bir görev ve onu layıkıyla yerine getiren fedakâr çalışanlar sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında hayat normal seyrinde ilerleyebiliyor” dedi.

“HAYALLERE GÖRE ZAM VERİYORLAR”

Iğdır’daki Türkiye Kamu-Sen üyeleri ise Atatürk Caddesi üzerinde kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Türkiye Kamu-Sen Iğdır Şube Başkanı Ali Arslan, “Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte, gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir” diye konuştu.

"RAKAMLAR NETLEŞTİRİLMELİDİR"

Arslan, “Sayın Bakan, teklifinde, sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte, bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir” dedi.