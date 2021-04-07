Kamudaki artan Covid vakalarına karşılık sendikalardan talep: Dönüşümlü çalışılsın
Yoğunluk yaşanan kamu kurumlarında Covid vakaları yeniden artışa geçti. Bazı kamu kurumlarında temaslı personelin çalışmaya devam ettiği bilgisi geldi.
Sendikalar yeniden dönüşümlü mesaiye geçilmesini ve çalışanlara acilen aşı yapılmasını istedi. Kurumlar ise dönüşümlü mesai için Cumhurbaşkanlığının genelge yayımlaması gerektiğine dikkat çekti.
KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, “SGK’deki şube yöneticimiz her serviste vakanın çıktığını ancak çalışmaya devam edildiğini söyledi” diye konuştu.
Temaslıların bildirilmemesi yönünde baskılar olduğunu dile getiren Berdicioğlu, kurumlarla sürekli görüştüklerini dile getirdi. Bu arada BES, büro emekçilerinin aşılanması ve dönüşümlü çalışmaya geçilmesi için imza kampanyası da başlattı.
‘HES SORULMUYOR’
Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi de personele aşı yapılmadığını, dönüşümlü çalışmaya geçilmesi gerektiğini söyledi.
Hamzaçebi, “Adapazarı Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı vergi dairelerinde HES kodu zorunluluğu uygulanmıyor. Girişte HES kontrolü yapılmazı lazım. Ancak yapılmıyor. Oradaki çalışan arkadaşlarımız tedirgin oluyorlar. Yazı yazdık. Görmezden geliniyor” dedi. l ANKARA
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