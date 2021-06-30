Kanada’da 2035 yılından itibaren trafiğe çıkacak yeni otomobiller elektrikli olacak

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:20

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, düzenlediği basın toplantısında, 2035 yılı itibarıyla ülkede tüm yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olacağını duyurdu.

Daha önce tüm binek araçların sıfır emisyonlu olması için 2040 yılı hedefini açıklayan hükümet, bunu, kapsamına hafif ticari araçları da dahil ederek 2035 yılına çekti.

Federal Çevre Bakanı Jonathan Wilkinson da hedeflerine ulaşmak için yakıt verimliliği konusunda ABD ile birlikte çalışacaklarını ve yeni düzenleyici önlemler konusunda taraflara danışacaklarını ifade etti.

Kanada’da sıfır emisyonlu araç alanlara, federal indirim programı ile değişen oranlarda geri ödemeler yapılıyor.