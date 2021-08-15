Kanada'da kriz büyüyor, erken seçim kararı alındı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke genelinde 20 Eylül'de federal parlamento seçimlerinin yapılacağını açıkladı.
Başbakan Trudeau, Genel Vali Mary Simon’un sunulan erken seçim talebini onayladığını ve Kanada'nın 44. federal seçimleri için 36 gün sürecek kampanyanın resmi olarak başladığını duyurdu.
SEÇİM EYLÜL'DE
Kanada’da 20 Eylül 2021'de yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.
Erken seçimlerde 27,3 milyon seçmen, 20 binden fazla seçim merkezinde açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanacak.
Kanada’da 2019 yılında yapılan federal seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden 18 milyon 350 bini oy kullanmıştı.
AZINLIK HÜKÜMETİ
Halen 157 sandalye ile Kanada Federal Parlamentosunda birinci parti olan Justin Trudeau’nun başkanlığındaki Liberal Parti, tek başına iktidar olmak için gerekli olan 170 milletvekilliğini yakalayamadığı için azınlık hükümeti durumunda bulunuyordu.
Kanada basınında yer alan kamuoyu anketlerine göre, Liberal Parti yüzde 35,6’lık bir seçmen desteğine sahip.
Bu oranın seçim sandıklarına yansıması, Trudeau’nun çoğunluk hükümeti kurmak için gereken 170 sandalyeye sahip olacağı anlamına da geliyor.
Anketlerde ana muhalefetteki Muhafazakar Parti yüzde 28,8 ve Yeni Demokrat Parti de yüzde 19,3’lük bir seçmen desteğine sahip görünüyor.
SEÇİM KAMPANYASI SALGINININ DÖRDÜNCÜ DALGASI ALTINDA GEÇECEK
Öte yandan Kanada’daki erken seçim kampanyasının, geçen günlerde resmen açıklanan Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası altında geçeceği hatırlatıldı.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, Kovid-19 salgınında delta varyantının tetiklediği dördüncü dalgaya rağmen, Kanada'nın yüksek aşılama oranı sayesinde, sağlık ve güvenlik protokolleri uygulanarak federal bir seçimin güvenli bir şekilde yapılabileceğini söyledi.
Kanada Federal Seçim Kurulu Başkanı Stephane Perrault da 36 günlük bir yarışı ve sonrasındaki seçimleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini açıkladı.
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