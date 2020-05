Kanada'da virüse karşı moral uçuşu yapan jet düştü, pilot hayatını kaybetti

Fotoğraf: Reuters

Kaza, Britanya Kolumbiyası eyaletinin Kamloops kentinde meydana geldi. Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait Snowbirds (Karkuşları) olarak bilinen iki akrobasi jetinden biri, gösteri uçuşu için kalkışından hemen sonra yere düştü.

#Snowbird crashed in #Kamloops. One house on fire, pilot reportedly ejected. Came across this video showing the crash. pic.twitter.com/QUPNRPzda4