Kanada'da virüse karşı moral uçuşu yapan jet düştü, pilot hayatını kaybetti

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:42

Fotoğraf: Reuters

Kaza, Britanya Kolumbiyası eyaletinin Kamloops kentinde meydana geldi. Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait Snowbirds (Karkuşları) olarak bilinen iki akrobasi jetinden biri, gösteri uçuşu için kalkışından hemen sonra yere düştü.

#Snowbird crashed in #Kamloops. One house on fire, pilot reportedly ejected. Came across this video showing the crash. pic.twitter.com/QUPNRPzda4 — Eric Lokira ???????????? (@eric_yyz) May 17, 2020

Tek motorlu uçağın bir eve düşerek infilak ettiği ve evde yangın çıktığı belirtiliyor. Ölen pilot Casey’nin ise aynı zamanda ekibin halkla ilişkiler sorumlusu olduğu açıklandı.

Duvar'ın aktardığıa göre Snowbirds ekibi geçtiğimiz yıl bir kaza daha yapmıştı. Bir Snowbirds uçağı, Atlanta’daki bir gösteri uçuşunda yere çakılmış, pilot kendisini fırlatarak kurtulmuştu.