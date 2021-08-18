Kanal D'de ekranlara gelen bir dizi daha final yapıyor
Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin final yapacağı öne sürüldü.
Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinin reytingleri bir süredir beklentilerin altında gidiyordu.
Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Aşkın Tarifi, şimdiye kadar 10 bölüm yayınladı.
tv100’de yer alan habere göre dizinin geriye sadece 3 bölümü kaldı.
'Aşkın Tarifi' dizisi herhangi bir farklı durum olmazsa 6 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak 13. bölümü ile final yapacak.
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