Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi... İstanbul'da öğle saatlerine kadar Avrupa yakasında yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre bugün İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar Avrupa yakasında yer yer karla karışık yağmur olmak üzere, kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak.
Öğleden sonra ise yağmurun yerine güneşe bırakması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün çok bulutlu, öğle saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken, rüzgarın güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde hafif, yüksek kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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