Kara, Brezilya’da açıklanan aşı verilerini değerlendirdi: Diğer aşılara göre düşük

09 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Aşılama sürecine ilişkin de bilgi veren Kara, yaşlı bakım evlerinde kalan yurttaşların kaldıkları kurumlarda aşılanacağını söyledi. Kara, önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhuriyet’e konuştu.

ERKEN SONUÇLARDI

Kara, Brezilya’da açıklanan etkinlik yüzdesinin Türkiye’de açıklanan yüzde 91.25’ten farklı olmasına ilişkin, “Bizdeki sonuç erken sonuçlardı. Bizde istatistiki olarak en kötü olasılık yüzde 71, en iyi olasılık yüzde 97 olarak açıklanmıştı. Bu rakam yukarı doğru ya da aşağı doğru gidebilir. O nedenle bu farkı doğal karşılamak gerekir” dedi.

Aşının 15 Ocak’a kadar devam eden testlerine ilişkin konuşan Kara, “Bakanlık bu testlerin sonucunu açıklayacaktır. Bu testlerde aşının içeriğine bakılıyor. Vücuda virüsü öğretecek kadar mikroorganizma bilgisi var mı diye bakılıyor. Ayrıca içinde vücutta ağrıya, ateşe neden olabilecek bir şey var mı diye kontrol ediliyor” diye konuştu.

‘EVDE OLACAKLAR’

Bu testleri yapan ülke sayısının az olduğunu söyleyen Kara, “Türkiye bu testleri sadece bu aşılar için değil, daha önceden gelen tüm aşılar için de yapıyordu. Bu konuda hep titiz davrandık” dedi.

Aşılama sürecine ilişkin de bilgi veren Kara, “Evde sağlık hizmeti alanların aşıları evlerinde yapılacak. Yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve yurtlarda olanlar da kaldıkları kurumlarda aşılanacak. Aşı olmak isteyenlerin ya kendilerinin ya da yakınlarının e-nabız üstünden başvurması gerekiyor. Hasta bakım evleri gibi yerlerde ise oradaki sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu konuda yardımcı olacaktır. Tüm sağlık kuruluşlarında aşı uygulanacak. Aşı sırası gelen kişi randevu alarak aşısını yaptıracak” diye konuştu. l ANKARA