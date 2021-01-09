Kara, Brezilya’da açıklanan aşı verilerini değerlendirdi: Diğer aşılara göre düşük
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de aşılama süreci başlayacak Çin aşısının Brezilya’da açıklanan etkinlik sonuçlarına ilişkin “Aşının genel etkinliği için yüzde 78 bence iyi bir rakam. Diğer aşılarla ve mRNA aşısının yüzde 97’lere çıkan rakamlarıyla karşılaştırıldığında ise düşük bir rakam. Ama Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği rakamın çok üstünde” dedi.
Aşılama sürecine ilişkin de bilgi veren Kara, yaşlı bakım evlerinde kalan yurttaşların kaldıkları kurumlarda aşılanacağını söyledi. Kara, önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhuriyet’e konuştu.
ERKEN SONUÇLARDI
Kara, Brezilya’da açıklanan etkinlik yüzdesinin Türkiye’de açıklanan yüzde 91.25’ten farklı olmasına ilişkin, “Bizdeki sonuç erken sonuçlardı. Bizde istatistiki olarak en kötü olasılık yüzde 71, en iyi olasılık yüzde 97 olarak açıklanmıştı. Bu rakam yukarı doğru ya da aşağı doğru gidebilir. O nedenle bu farkı doğal karşılamak gerekir” dedi.
Aşının 15 Ocak’a kadar devam eden testlerine ilişkin konuşan Kara, “Bakanlık bu testlerin sonucunu açıklayacaktır. Bu testlerde aşının içeriğine bakılıyor. Vücuda virüsü öğretecek kadar mikroorganizma bilgisi var mı diye bakılıyor. Ayrıca içinde vücutta ağrıya, ateşe neden olabilecek bir şey var mı diye kontrol ediliyor” diye konuştu.
‘EVDE OLACAKLAR’
Bu testleri yapan ülke sayısının az olduğunu söyleyen Kara, “Türkiye bu testleri sadece bu aşılar için değil, daha önceden gelen tüm aşılar için de yapıyordu. Bu konuda hep titiz davrandık” dedi.
Aşılama sürecine ilişkin de bilgi veren Kara, “Evde sağlık hizmeti alanların aşıları evlerinde yapılacak. Yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve yurtlarda olanlar da kaldıkları kurumlarda aşılanacak. Aşı olmak isteyenlerin ya kendilerinin ya da yakınlarının e-nabız üstünden başvurması gerekiyor. Hasta bakım evleri gibi yerlerde ise oradaki sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu konuda yardımcı olacaktır. Tüm sağlık kuruluşlarında aşı uygulanacak. Aşı sırası gelen kişi randevu alarak aşısını yaptıracak” diye konuştu. l ANKARA
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması