Kara çarşafla İstiklal Marşı okutulan okulun yöneticisinden açıklama

14 Eylül 2021 Salı, 16:52

Merzifon ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ndeki bayrak töreni sırasında İstiklal Marşı’nı kara çarşaflı bir kişinin okutması büyük tartışma yaratmıştı.





Müzik öğretmeni olduğu belirtilen kişiyle ilgili olarak resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken CHP Merzifon İlçe Başkanlığı tarafından "Kara çarşaflı bir kadın öğretmenin öğrencilerin karşısına kara çarşafla çıkıp İstiklal Marşı okutması kabul edilir bir durum değildir. Yaşanan bu olay karşısında mülki amirleri, okul müdürünü, milli eğitim müdürü ve cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz." açıklaması yapılmıştı.

Öte yandan okulun müdür yardımcısı Mustafa Baş, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"MUKTEDİR OLAMADIK"

Olayın gündem haline getirilmesine tepki gösteren Müdür Yardımcısı Baş "İstiklal Marşı okutan bir müzik öğretmenini sırf kılık kıyafeti üzerinden kamuoyuna afişe etmek, saygısızlık haksızlık ve ahlaksızlıktır." deyip "Özgür ve demokratik bir ülkede insanların ne giymesi gerektiği ile alakalı ahkam kesmek kimsenin haddine değildir. Kirli elinizi okulumuzdan öğretmen ve öğrencilerimizden çekin, iftira ve fitnenizle kirletemeyeceğiniz kadar temiz ve pırlanta gibidir onlar" ifadelerini kullandı.

Baş, paylaşımına gelen "Çarşaflı olunca istiklal marşı okunamıyor muymuş? Çarşaf müziğe de mi engelmiş!" sorusuna da "Ali Öztürk hocam okulumuz ve öğretmenlerimiz üzerinden operasyon yiyoruz, iktidar olsak da muktedir olamiyoruz" diye yanıt verdi.

YANDAŞ SENDİKA TEMSİLCİSİ

"İktidar olsak da muktedir olamıyoruz" diyen Müdür Yardımcısı Mustafa Baş'ın AKP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen'in Merzifon İlçe Temsilcisi olduğu biliniyor. Öte yandan Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Müdür Yardımcısı Ali Kaplan'ın Mustafa Baş tarafından geçen hafta darp edildiği haberlere yansımıştı. Okulda meydana gelen darp olayı ardından Kaplan’ın, Saime Baş ve Mustafa Baş çifti hakkında şikâyetçi olduğu öğrenilmişti.



