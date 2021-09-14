Kara çarşafla İstiklal Marşı okutulmasına tepki gösterildi

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Kara çarşafın okullara girmesini “Taliban zihniyetinin yansıması” olarak nitelendiren CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, savcıları göreve davet etti.

Merzifon ilçesinde 413 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Ahmet Özsoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde dün sabah saatlerinde yapılan bayrak töreni bazı öğrenci ve velilerin tepkisine neden oldu. Tören nedeniyle sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okumak için anons edilen öğretmenin okul önüne çıkmasıyla şaşkınlık yaşadı. Kara çarşafı ile sahneye çıkan öğretmen İstiklal Marşı’nı okuturken, duruma tepki gösteren bazı veliler ilginç görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Okulun tanıtım sayfasında “Biz Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak; asrın ihtiyaçlarını müdrik, Doğu’yu ve Batı’yı bilen münevver, aydın desinler diye dinden taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik” yetiştirmek hedefi yer alması ise dikkat çekti.

Öğretmenin kara çarşafla İstiklal Marşı okutması ilçedeki muhalefet partisi temsilcilerinin de tepkisine neden oldu. CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, olayın laik eğitim sistemine karşı bir hareket olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Laiklik ilkesi vazgeçilmezimizdir. Kara çarşaflı bir kadın öğretmenin öğrencilerin karşısına kara çarşafla çıkıp İstiklal Marşı okutması kabul edilir bir durum değildir. Yaşanan bu olay karşısında mülki amirleri, okul müdürünü, milli eğitim müdürü ve cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. Son derece bilinçli bu tür eylemlerin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan cumhuriyetimizin temel ilkelerine yönelik bir yok etme, ortadan kaldırma eylemi olarak algılamaktayız.”

ÖĞRETMENE DARP

Öte yandan Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, Okul Müdürü Saime Baş ve Okul Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Eğitim-Birsen Merzifon temsilcisi olduğu öğrenilen eşi Mustafa Baş tarafından geçen hafta darp edilmişti. Okulda meydana gelen darp olayı ardından Kaplan’ın, Saime Baş ve Mustafa Baş çifti hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.