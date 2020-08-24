Karadeniz'in dere çilesi bitmiyor!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:47

Ordu’nun Korgan ilçesinde yapılmak istenen HES’e karşı iş makinelerinin önünde oturarak engelleyen Çiftlik köyündeki halk, dereye bırakılan kanalizasyon kirliliği konusunda önlem alınmasını istediler.

Kanalizasyon atıklarının yağışlı havalarda dereye bırakılmasından bıktıklarını ifade eden Ali Güney, “Yaklaşık 10 yıl önce de haber oldu burası. Ancak bir türlü önlem alınmadı. İşin kolayına kaçıyorlar. Dereye bırakılan kanalizasyon sağlığımızı tehdit ediyor. Deredeki canlı yaşamını yok ediyor” diyerek tepki gösterdi.

"HES’TEN VE KİRLİLİKTEN BIKTIK"

Çiftlik köylü Güney, HES için de halkın tepkili olduğunu vurgulayarak, “Yasadışı çalışmak isteyen HES şirketini kovduk ama dereye bırakılan kirliliği önleyemiyoruz. Yıllarca bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yağışlı havalarda Korgan Belediyesi kanalizasyonu, peynir fabrikası da kirli atık sularını deremize bırakıyor. Yağıştan sonra da kirliliğin kokusu buraları yaşanmaz yapıyor. Bıktık, yeter artık” dedi.

"GELSİNLER, KENDİLERİ YAŞAYABİLECEKLER Mİ GÖRSÜNLER"

Derenin kirletilmesini yıllardır tüm yetkililerin bildiğini belirten Güney, “Sağlık Bakanlığına yazdık. Geldiler su aldılar nedense sonuç içilebilir geldi. Milletvekillerin haberi var. Özellikle şimdi Cumhurbaşkanı Danışmanı olan eski milletvekili İhsan Şener yakından biliyor. Ordu Valisini, Korgan Kaymakamını buraya gelmeli, yaşadıklarımızı yakından görmeli. Bıktık kanalizasyondan, kokudan. Gelsinler, kendileri yaşayabilecekler mi görsünler” dedi.