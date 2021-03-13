Karahan Çantay'ın cenazesi ailesine teslim edildi
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi kardeşi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çok üzgün olduklarını dile getiren kardeşi Erinç Çantay, " Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok." diye konuştu.
Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alındı. Karahan Çantay'ın yarın Ankara'nın Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
"SÖYLENDİĞİ İLE HİÇ ALAKASI YOK"
Cenazeyi teslim alan acılı kardeşi Erinç Çantay, "En son Türkiye'deyken görüşmüştük. Telefonla görüntülü olarak devamlı görüşüyoruz zaten. Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok. Çok yakındık ailecek, hepimiz. Yazılanlar için de çok üzülüyoruz" diye konuştu. Sahip çıkılmadı iddialarıyla ilgili olarak kardeşi Çantay, "Yaradana havale ettik artık bir şey demiyorum. O kadar iyi niyetli bir insandı ki şu an yaşasaydı o söylenilen çirkin şeylerin hepsini affedebilecek büyük bir yüreği vardı. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun." dedi.
ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak, Ankara'ya gönderildi.
Çantay, 1995 yılında Mr. Turkey yarışması birincisi seçilmişti.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- ATV'deki programda yeni skandal
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü