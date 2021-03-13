Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Türk Hava Yolları(THY)'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye getirildi.

DHA
13 Mart 2021 Cumartesi, 10:14
Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi
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Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti.

Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi.

Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor. 
 


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