Karakola ifadeye çağrılan Mısra Öz: Evladım öldü benim be!
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, "Çorlu’nun 3. Yıl dönümüne 1 hafta kala, bugün karakoldan aranıp ifade vermeye çağırıldım" dedi.
Çorlu'daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, facianın 3. yıl dönümüne 1 hafta kala karakola ifadeye çağırıldığını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mısra Öz, "mahkeme heyetine hakaret" nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirtti.
Öz, paylaşımında şunları kaydetti:
"Çorlu’nun 3. Yıl dönümüne 1 hafta kala, bugün karakoldan aranıp ifade vermeye çağırıldım. Mahkeme heyetine hakaretten. 3 yıldır bir kişiyi dahi tutuklayamayan, gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!"
Çorlu’nun 3. Yıl dönümüne 1 hafta kala,bugün karakoldan aranıp ifade vermeye çağırıldım.— Mısra ÖZ (@misra_oz) June 30, 2021
Mahkeme heyetine hakaretten.
3 yıldır bir kişiyi dahi tutuklayamayan, gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım?
Evladım öldü benim be!
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