Karakola ifadeye çağrılan Mısra Öz: Evladım öldü benim be!

30 Haziran 2021 Çarşamba, 17:04

Çorlu'daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, facianın 3. yıl dönümüne 1 hafta kala karakola ifadeye çağırıldığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mısra Öz, "mahkeme heyetine hakaret" nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirtti.

Öz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çorlu’nun 3. Yıl dönümüne 1 hafta kala, bugün karakoldan aranıp ifade vermeye çağırıldım. Mahkeme heyetine hakaretten. 3 yıldır bir kişiyi dahi tutuklayamayan, gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!"