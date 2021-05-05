Koronavirüsü yenen Mısra Öz: Oğlum Arda hep yanımdaydı
Çorlu'da'daki tren kazasında oğlunu ve eşini kaybetmesinin ardından adalet mücadelesi veren Mısra Öz, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Çorlu tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz, bir hafta entübede kaldıktan sonra koronavirüsü yendi. Taburcu olduktan sonra Cumhuriyet’e konuşan Öz, sosyal medyada kendine verilen desteği gördüğünü dile getirerek “Gözlerim doldu, içim titredi, onur ve gurur duydum. Koronayken davamız var, hesap verecekleri o günü görmem gerek dedim. Oğlumu hep yanımda hissettim” dedi.
‘DEĞERLİ HİSSETTİM’
- Babanız ile konuştuğumuzda “Kızım baskı altındaydı, stresten bağışıklık sistemi zayıfladı” dedi...
Haklı. Çünkü ben Covid geçirmeden önce de bağırsaklarımdaki kronik rahatsızlığın atak geçirmesi ile hastaneye yattım. Çorlu’nun 7. duruşmasına gidemedim. Hemen ardından da Covid’e yakalandım. Yıllardır yaşadıklarımız kolay şeyler değil.
- Yoğun bakımdayken insanlar sizin adalet arayışınıza destek için tweet‘ler attı. Neler hissettiniz?
Gözlerim doldu, içim titredi, onur ve gurur duydum. Çok mutlu oldum. Değerli hissettim. Hatta iyileşme sürecime moral bile oldu bu mesajlar. İnsanlarımız çok güzel. Birlik ve beraberlik duygusunu hissetmek ise güven verici. Ben yoğun bakımdayken hep “Ölmek kolay ama benim yaşadığımı aileme yaşatma Allahım. Kaldıramazlar” diye dua ettim. Ardından da daha yapacak çok işim var. Davamız var, hesap verecekleri o günü görmem gerek dedim. Oğlumu hep yanımda hissettim.
- Hastalıkla mücadele edenlere bir öneriniz var mı?
Tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarıma, hemşirelere, sağlık personeline sonsuz teşekkür ediyorum. Çok yoğunlar. Nefes almaya vakitleri yok. Bir insanı hayata bağlamak mucizevi bir şey. Hepsinin yolu açık olsun. Bu berbat bir hastalık. Yakalanan herkese de şifa dilerim.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- Tantan, Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı