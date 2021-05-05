Koronavirüsü yenen Mısra Öz: Oğlum Arda hep yanımdaydı

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Çorlu tren faciasında oğlunu yitiren Mısra Öz, bir hafta entübede kaldıktan sonra koronavirüsü yendi. Taburcu olduktan sonra Cumhuriyet’e konuşan Öz, sosyal medyada kendine verilen desteği gördüğünü dile getirerek “Gözlerim doldu, içim titredi, onur ve gurur duydum. Koronayken davamız var, hesap verecekleri o günü görmem gerek dedim. Oğlumu hep yanımda hissettim” dedi.

‘DEĞERLİ HİSSETTİM’

- Babanız ile konuştuğumuzda “Kızım baskı altındaydı, stresten bağışıklık sistemi zayıfladı” dedi...

Haklı. Çünkü ben Covid geçirmeden önce de bağırsaklarımdaki kronik rahatsızlığın atak geçirmesi ile hastaneye yattım. Çorlu’nun 7. duruşmasına gidemedim. Hemen ardından da Covid’e yakalandım. Yıllardır yaşadıklarımız kolay şeyler değil.

- Yoğun bakımdayken insanlar sizin adalet arayışınıza destek için tweet‘ler attı. Neler hissettiniz?

Gözlerim doldu, içim titredi, onur ve gurur duydum. Çok mutlu oldum. Değerli hissettim. Hatta iyileşme sürecime moral bile oldu bu mesajlar. İnsanlarımız çok güzel. Birlik ve beraberlik duygusunu hissetmek ise güven verici. Ben yoğun bakımdayken hep “Ölmek kolay ama benim yaşadığımı aileme yaşatma Allahım. Kaldıramazlar” diye dua ettim. Ardından da daha yapacak çok işim var. Davamız var, hesap verecekleri o günü görmem gerek dedim. Oğlumu hep yanımda hissettim.

- Hastalıkla mücadele edenlere bir öneriniz var mı?

Tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarıma, hemşirelere, sağlık personeline sonsuz teşekkür ediyorum. Çok yoğunlar. Nefes almaya vakitleri yok. Bir insanı hayata bağlamak mucizevi bir şey. Hepsinin yolu açık olsun. Bu berbat bir hastalık. Yakalanan herkese de şifa dilerim.