Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı: Sizi incitmek için söylemiyoruz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı’na katılabileceği yönündeki tartışmalarla ilgili AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulanarak, “Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz” dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti ile başlayan “Cumhur İttifakı'na katılabilecekleri” yönündeki tartışmalarla ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:
“Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var ama unutulmamalıdır ki dost acı söyler. Sayın Erdoğan’a çağrım. Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz.”
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
Video Haberler
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
- 200 gram 'Türk saçı' 2 bin lira
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'