Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı: Sizi incitmek için söylemiyoruz

27 Ocak 2021 Çarşamba, 13:54

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti ile başlayan “Cumhur İttifakı'na katılabilecekleri” yönündeki tartışmalarla ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var ama unutulmamalıdır ki dost acı söyler. Sayın Erdoğan’a çağrım. Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz.”