Karantinada olması gereken kadın market işletirken yakalandı
Muğla'nın Menteşe İlçesinde temaslı olduğu öğrenilen ve evinde karantinada olması gereken L. B. K isimli bir kadın market işletirken yakalandı.
Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde bir markette meydana gelen olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından polis ekiplerin, harekete geçirdi.
Temaslı olduğu öğrenilen ve evinde karantinada olması gereken L. B. K isimli kadın market işletirken yakalandı.
Marketin önünde gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri bölgeye filyasyon ekiplerinin gelmesi için sağlık ekiplerini aradı. Filyasyon ekipleri tarafından şahsın eve kendisi gitmesi gerektiğinin söylediği öğrenildi.
Polis ekipleri şahısla ilgili tutanak tuttuktan sonra şahsı evine bıraktı. Markete gelenleri polis ekibi geri çevirdi.
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