Karantinaya alınan Putin'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı’nda çalışan bir personelde koron virüs tespit edildiğini belirterek, kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Rus liderin karantina kararının ardından bugün Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı basın açıklamasında, Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini duyurdu. Putin’in daha önce Covid-19’a karşı Sputnik V aşısı olduğunu hatırlatan Peskov, "Putin kendini çok iyi hissediyor. Tamamıyla sağlıklı ve çalışmayı sürdürüyor. Hem Putin hem de Sputnik V aşısının olağan biçimde çalıştığını söyleyebilirim. Sputnik V’nin oldukça yüksek düzeyde etkili olduğu kanıtlanmış oldu. Putin’in etkinlik düzeyi ise daha da yüksek" dedi.

"GEREKLİ TESTLERİ YAPIYORLAR"

Ayrıca doktorlar tarafından Putin’e gerekli testlerin yapıldığını ve çevresinde çalışan kişilerin en aza indirildiğini aktaran Peskov, "Gerekli testleri yapıyorlar. Uzman doktorlar bu durumda yapılması gereken her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in karantina sürecinin ne zaman sonlanacağına ise doktorların karar vereceğini bildirdi.