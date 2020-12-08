"Kargomu neden eve getirmiyorsunuz?" diyerek şube çalışanlarına saldırdılar

08 Aralık 2020 Salı, 11:58

Esenyurt'taki PTT Yenikent şubesinde dün akşam saat 17.00'dan sonra meydana gelen olayda, iki kişi iddiaya göre "Kargomu neden eve getirmiyorsunuz?" diyerek PTT Yenikent şubesi çalışanlarına saldırdı.

Olay sonrası yaralanan 3 PTT çalışanı hastaneye giderek tedavi olurken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.



