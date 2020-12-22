Kargoya verdiği kedisi kaybolan kişi THY'den tazminat kazandı
Üniversitede okuyan kızının yanına uçakla göndermek istediği kedisi kaybolan kişi, maddi ve manevi tazminat kazandı.
Gaziantep'te yaşayan bir kişi, İzmir'de üniversitede eğitim gören kızının isteği üzerine, yıllardır birlikte yaşadıkları kediyi kızının yanına göndermek istedi.
Baba, İzmir'deki kızına hava yoluyla ulaştırılması için anlaştığı kargo şirketine kediyi teslim etti. Ancak Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla taşınacak kedinin kaybolduğu bildirildi. Kedinin kaybolması üzerine baba, maddi ve manevi zarara uğradıklarını belirterek, THY aleyhine tazminat davası açtı.
Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesindeki duruşmada davacı, kedinin kaybolması nedeniyle kendisi için 1600 lira maddi, 10 bin lira manevi, eşi için ise 5 bin lira manevi tazminat talep etti.
Davalı vekili ise kedinin kargo ile naklinin sağlanmasının talep edildiğini ve müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, tazminat miktarının fahiş ve orantısız olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi.
Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, 2019'da davacı bakımından 200 lira maddi ve 3 bin lira manevi tazminat ile diğer davacı eş bakımından 1500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.
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